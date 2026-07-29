خطأ يثير الجدل.. سيدات منتخب مصر يرتدين قمصان الرجال في كأس إفريقيا 2026

خبرني - أثار قميص منتخب مصر للسيدات جدلا كبيرا قبل مباراته الأولى في كأس أمم إفريقيا للسيدات أمام زامبيا يوم الثلاثاء، بسبب ارتداء قميص منتخب الرجال والذي يحمل سبع نجوم.

وفي مقطع فيديو نشره حساب مختص بالكرة النسائية تابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل المباراة، ظهرت لاعبات مصر بالقميص الذي يحمل فوق شعار الاتحاد المصري سبع نجوم.

وتشير النجوم السبع إلى عدد مرات فوز منتخب مصر للرجال بكأس أمم إفريقيا، بينما يشارك منتخب مصر للسيدات في كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب، للمرة الثالثة في تاريخه، ولم يسبق أن تخطى الدور الأول.

يذكر أن منتخب مصر للرجال ظهر بالقميص ذاته خلال مباراته الودية ضد البرازيل استعدادا لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، مع اختلاف لون الأرقام، قبل أن يطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إزالة النجوم أثناء مشاركة "الفراعنة" في المونديال الذي جرى بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.