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قناة عبرية : لقاءات إسرائيلية إماراتية سرية لتنسيق المواقف ضد إيران

  • 29 تموز 2026
  • 09:52
قناة عبرية لقاءات إسرائيلية إماراتية سرية لتنسيق المواقف ضد إيران
وفد برلماني إماراتي خلال زيارة للكنيست في شباط 2022

خبرني  - عقد مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون، خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة لقاءات سرية في دولة ثالثة، بهدف تنسيق المواقف بشأن إيران وبحث خطوات مشتركة في المحافل الدولية، على أن تُنفذ أي تحركات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، لم تُعقد اللقاءات في إسرائيل أو الإمارات، وإنما في دولة ثالثة حُظر نشر اسمها، وجاءت بالتزامن مع جولات التصعيد والهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن المسؤولين الإماراتيين عبّروا خلال اللقاءات عن معارضة شديدة لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واعتبروا أنها تمنح إيران فرصة للمماطلة والتعافي اقتصاديًا، من دون تقديم تنازلات فعلية في المقابل.

وأضاف أن الجانبين بحثا مبادرات لتنسيق التحركات ضد إيران في أطر ومحافل دولية، غير أنهما اتفقا على ألا تُنفذ أي خطوات من هذا النوع إلا بالتنسيق المسبق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ونقلت القناة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الإمارات، بخلاف دول أخرى في الخليج، تتعامل بصرامة أكبر مع إيران، ولا ترى في سياساتها الحالية أساسًا لتجاوز الخلافات معها.

وزعم الدبلوماسيون أن أبو ظبي لا تتأثر بمحاولات طهران كسب الوقت، وأن قدرتها على تصدير النفط والغاز عبر مسارات بديلة عن مضيق هرمز تعزز، وفق تقديرهم، تقاطع المصالح بينها وبين إسرائيل في مواجهة إيران.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل عام 2020، توسعت العلاقات بين الجانبين من المسار الدبلوماسي والاقتصادي إلى مجالات أمنية وعسكرية، تعززت على خلفية الحرب الإسرائيلية الأميركية الأخيرة على إيران.

 

 

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