بالفيديو .. غوارديولا يستضيف 25 طفلا فلسطينيا بمعسكره الصيفي

استضافت النسخة السادسة من معسكر المدرب الإسباني بيب غوارديولا الصيفي، الذي أُقيم في مدينة ريالب بإشراف مؤسسة مدرب مانشستر سيتي السابق، مؤخرا، 25 طفلا فلسطينيا.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قيم الاحترام والتعاطف بين الرياضيين الناشئين المشاركين في المعسكر.

وعاد معسكر بيب الصيفي، المخصص لكرة القدم ويحمل اسم المدرب بيب غوارديولا، إلى مدينة ريالب للعام السادس على التوالي. وانطلقت فعالياته يوم الأحد 28 يونيو، واستمرت حتى 18 يوليو، على ثلاث مراحل، وشهدت أبرز محطاته زيارة غوارديولا شخصيا.

وحضر بيب، الذي أنهى مؤخرا مسيرته على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي، تدريبات المواهب الشابة في الملعب، كما حرص على قضاء الوقت مع المشاركين والتحدث إليهم. واختتمت الزيارة بالتقاط صور تذكارية مع جميع الأطفال المشاركين في هذه المرحلة من المعسكر.

وشارك في النسخة السادسة من المعسكر أكثر من 700 طفل وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، وجاءت أبرز مستجدات نسخة هذا العام في طابعها الإنساني، إذ شهدت مشاركة 25 طفلا فلسطينيا، في إطار مشروع يهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تركز على تنمية الجانب الإنساني وتعزيز قيم التعايش، إلى جانب التطوير الرياضي، بدلًا من الاقتصار على الجوانب الفنية.

واستفاد المشاركون مجددًا من المرافق الرياضية في مدينة ريالب، وعلى رأسها ملعب جاومي بونيل البلدي، معقل نادي إف سي ريالب، الذي يعد من أكثر الملاعب نشاطًا خلال فصل الصيف، لاستضافته العديد من البطولات والفعاليات الرياضية.

ويظهر بيب غوارديولا تعاطفا كبيرا مع الشعب الفلسطيني ودعمه له في مختلف المناسبات، وكان آخرها الخطاب الذي ألقاه في إسبانيا أمام الجماهير، وتضمن كلمة مؤثرة عن الأوضاع الإنسانية في فلسطين.