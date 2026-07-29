محتال إسرائيلي في قبضة العدالة الأمريكية لسرقته ملايين الدولارات

خبرني - نقلت وسائل إعلام عديدة عن تقارير رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، أنه حُكم على محتال إسرائيلي في الولايات المتحدة بتهمة سلب ملايين الدولارات.

وذكر موقع IsraelInfo، الذي يغطي القضايا القانونية والاقتصادية المرتبطة بمواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية في الخارج، أن هذا المحتال، الذي كان يحمل جوازي سفر، استولى على 3 ملايين دولار من الأمريكيين، ويقبع الآن في السجن.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، أصدرت المحكمة الفيدرالية في ولاية ميسيسيبي حكماً بالسجن على ياروسلاف شيلكلوبير البالغ من العمر 50 عاما، بعد إدانته بتهمة الاحتيال واسع النطاق على مواطنين أمريكيين.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فقد استخدم المحتال مخططا معقدا يعتمد على إنشاء شركات وساطة مالية وهمية.

وقام شيلكلوبير بالتعاون مع شركائه، بتقديم وعود للضحايا بتحقيق أرباح استثمارية عالية. ولكن لم يقم طبعا بتوظيف الأموال التي تم جمعها، والتي تجاوزت 3 ملايين دولار، ولم يقم باستثمارها في أي مكان. وبدلا من ذلك، جرى تقسيمها وغسلها عبر شبكة كاملة من الحسابات المصرفية الموزعة بين جورجيا، وإسرائيل، وأوكرانيا، وجمهورية التشيك.

كان المحتال ياروسلاف شيلكلوبير وشركاؤه يديرون هذه الشبكة تحت غطاء منصات تداول رقمية وشركات وساطة وهمية، ومن خلالها قاموا بمنح الضحايا إمكانية الدخول إلى حسابات رقمية ومواقع إلكترونية تغريهم بأرباح "خيالية" من خلال الاستثمار الوهمي لتعزيز ثقتهم. وطبعا عندما كان الضحية يرى الأرباح تتزايد، يقوم بتحويل مبالغ أكبر من مدخراته. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أموالهم، يرفض المحتالون ذلك، بل ويبدأون بتهديد الضحايا بالملاحقة القانونية أو يبتزونهم ويرغمونهم على دفع مبالغ إضافية كـ "رسوم" لإخراج أموالهم.

كان شيلكلوبير ملاحقا دوليا، وتم إلقاء القبض عليه في بولندا عام 2023 بناءً على مذكرات توقيف من الولايات المتحدة. ونجحت السلطات الأمريكية بالتعاون مع دولة جورجيا في تتبع ومصادرة نحو 2.8 مليون دولار من حسابات الشبكة هناك وإعادتها للضحايا في وقت سابق.

وإلى جانب عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، ألزمت المحكمة 'شيلكلوبير' بدفع غرامة قدرها 250 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويض الضحايا بمبلغ 1.43 مليون دولار. هذا وتواصل سلطات التحقيق العمل على تحديد هويات شركائه في الجريمة.