تحليل دم بسيط قد يكشف السرطان في (مرحلة الصفر)

خبرني - أفادت البروفيسورة أناستاسيا موتشالوفا بأن تحليل دم بسيطا قد يساعد في الكشف عن السرطان في مرحلة "الصفر"، أي قبل سنوات من ظهور الورم في التصوير المقطعي المحوسب أو بالرنين المغناطيسي.

وقالت: "من المهم جدا اكتشاف المرض في مراحله المبكرة. لذلك أود الحديث عن الخزعة السائلة، وهي تقنية حديثة قد تحل محل الخزعات التقليدية للأعضاء، التي تكون غالبا مؤلمة. وتعتمد هذه التقنية على حقيقة أن الأورام، حتى في مراحلها المبكرة، تطلق أجزاء من حمضها النووي في مجرى الدم، تعرف باسم الحمض النووي الورمي المتداول. وبذلك يمكن لفحص دم وريدي بسيط أن يساعد في اكتشاف السرطان في المرحلة "الصفرية"، قبل سنوات من ظهوره في التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. وهذا قد يكون مفتاحا لتحقيق نسب شفاء مرتفعة للغاية".

وأشارت البروفيسورة إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي يمثل مجالا واعدا في تشخيص وعلاج الأورام، إذ تستطيع الشبكات العصبية تحليل كميات ضخمة من صور الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي والشرائح النسيجية، للكشف عن تغيرات دقيقة قد لا تلاحظها العين البشرية، خصوصا مع الإرهاق أو ضغط العمل.

وأضافت: "يساعدنا الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بكيفية استجابة ورم معين للعلاج، من خلال محاكاة مئات السيناريوهات العلاجية خلال ثوانٍ. كما توجد حاليا برامج قادرة على تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى فحوصات مبكرة وأكثر تعمقا. هذا هو مستقبل الطب".