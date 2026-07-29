ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط رئيسية في معان

خبرني - ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ممثلة بمديرية الرقابة الداخلية اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي (٢٢ اعتداء) واعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في معان - الحسينية الطريق الصحراوي (٧ اعتداءات) لاستخدامها مرشات لغسيل السيارات ، وذلك ضمن حملة متواصلة لإزالة الاعتداءات، بالتعاون مع محافظ معان ومدير البادية الجنوبية والجهات المختصة.

واوضحت اليوم الأربعاء، إن الحملة كشفت تكسير هوايات لناقل الديسي وسحب الالاف الامتار المكعبة من خلال تعبئة صهاريج مخالفة بهدف بيع المياه وتواصل الفرق الفنية جهودها لتصويب الوضع دون وقف الضخ.

وفي الحسينية تم ضبط (٧) اعتداءات من خلال سحب خطوط لمرشات المياه ،وأشارت إلى أنه جرى فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات، ومصادرة ١٠ مضخات وخزانات تستخدم للمرشات والعمل جار لإعادة تصويب الأوضاع، والعمل جار لضبط المعتدين مع الادعاء العام، الذي يواصل التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وضبط جميع المتورطين.

