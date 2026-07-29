دراسة حديثة تفند اعتقادا شائعا بشأن المياه الغازية وصحة الأسنان

خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن المياه الغازية غير المحلاة لا تخفض درجة الحموضة في الفم إلا لفترة وجيزة، ولا تصل خلالها إلى المستوى الذي يبدأ عنده عادة تآكل مينا الأسنان.

ووفقا للدراسة، التي عُرضت نتائجها خلال مؤتمر التغذية 2026، فإن المياه الغازية غير المحلاة قد لا تكون مفيدة لصحة الأسنان، لكنها ليست بالضرر الذي كان يُعتقد سابقا.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة تأثير عدد من المشروبات في درجة حموضة اللعاب لدى 20 شخصا بالغا، إذ قارنوا بين المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، والمياه الغازية غير المحلاة، والمياه الغازية المدعمة بالكالسيوم، والماء العادي.

وأوضح الباحثون أنه عندما تنخفض درجة حموضة الفم (pH) إلى أقل من 5.5، تبدأ الأحماض بإذابة مينا الأسنان. وأظهرت النتائج أن شرب المشروبات الغازية جعل بيئة الفم أكثر حمضية مقارنة بشرب الماء، إذ انخفضت درجة حموضة اللعاب بشكل ملحوظ بعد دقيقتين، واستمر هذا الانخفاض حتى بعد مرور 20 دقيقة.

كما تبين أن المياه الغازية غير المحلاة غير المدعمة بالكالسيوم تسببت في انخفاض مؤقت في درجة الحموضة بعد دقيقتين من شربها، في حين ظهر الانخفاض نفسه بعد خمس دقائق عند تناول المياه الغازية المدعمة بالكالسيوم. وفي كلتا الحالتين، عادت درجة حموضة اللعاب إلى مستوى قريب من الطبيعي خلال نحو 20 دقيقة.

وأشار الباحثون إلى أن خطر تآكل مينا الأسنان يعتمد في الواقع على عوامل عدة، أبرزها عدد مرات استهلاك المشروب، ومدة تعرض الأسنان له، ومحتواه من السكر. وخلصوا إلى أن استبدال المشروبات الغازية المحلاة بأخرى غير محلاة قد يسهم في تقليل خطر تآكل مينا الأسنان.

وأضافوا أن هذه النتائج قد تدفع شركات تصنيع المشروبات إلى إعادة النظر في تركيبة منتجاتها للحد من التأثيرات الضارة للمشروبات الحمضية على صحة الأسنان.





ووفقا للدراسة الجديدة التي عرضت في مؤتمر التغذية 2026 قد لا تكون المياه الغازية غير المحلاة مفيدة للأسنان، ولكنها بالتأكيد ليست ضارة كما كان يعتقد سابقا.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من دراسة تأثير مشروبات مختلفة على حموضة اللعاب لدى 20 شخصا بالغا، وقارنوا بين المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، والمياه الغازية العادية، والمياه الغازية المشبعة بالكالسيوم، والماء العادي.

ووفقا لهم، عندما تنخفض درجة الحموضة (pH) في الفم إلى أقل من 5.5، تبدأ الأحماض بإذابة مينا الأسنان. واتضح أنه بعد شرب المشروبات الغازية، أصبحت بيئة الفم أكثر حمضية، حيث كانت درجة حموضة اللعاب أقل بكثير مما كانت عليه بعد شرب الماء، بعد دقيقتين وبعد 20 دقيقة من الشرب. وتسببت المياه الغازية غير المحلاة الخالية من الكالسيوم في انخفاض مؤقت في درجة الحموضة بعد دقيقتين، بينما تسببت المياه الغازية ​​المحتوية على الكالسيوم في نفس الانخفاض بعد خمس دقائق. وفي كلتا الحالتين، عادت درجة حموضة اللعاب إلى مستوى قريب من مستواها الطبيعي بعد عشرين دقيقة.

ويشير الباحثون إلى أن احتمال تلف مينا الأسنان في الواقع يعتمد على وتيرة الاستهلاك، ومدة التعرض، ومحتوى السكر. و تشير نتائج الدراسة إلى أن استبدال المشروبات الغازية المحلاة بغير المحلاة قد يقلل من خطر تآكل مينا الأسنان. علاوة على ذلك، يمكن لمصنعي المشروبات استنادا إلى هذه النتائج إعادة النظر في وصفات الانتاج لتقليل الآثار الضارة للمنتجات الحمضية.