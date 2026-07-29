واشنطن تؤكد ضرورة إعادة فتح سفارتها لدى ليبيا

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن ضرورة استئناف عمل السفارة الأمريكية في ليبيا، بعد انقطاع دام قرابة 14 عاما في عمل البعثة الدبلوماسية، في خطوة تعكس تحولا في السياسة الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن إشعار الوزارة أن "الموقع الاستراتيجي لليبيا على البحر الأبيض المتوسط ودورها في الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة وتدفقات الهجرة يجعلها حيوية للمصالح الأمريكية". وطلبت وزارة الخارجية تخصيص ما يقرب من 41 مليون دولار لإعادة الوجود الدبلوماسي الرسمي في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وأوضح ممثل وزارة الخارجية لصحيفة "كوميرسانت" أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة الدبلوماسيين إلى طرابلس للمساعدة في توحيد ليبيا، مشيرا إلى أن "هذا القرار يشهد على دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا لتوحيد مؤسساتها السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني".

وأضاف المصدر أن إنشاء هذا المجمع الدبلوماسي سيسمح بـ"زيادة وتيرة الزيارات الحكومية الأمريكية إلى ليبيا"، مع الحفاظ على المستوى اللازم من الأمن.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا قد أغلقت في عام 2011، مع اندلاع الحرب التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وسط مخاوف أمنية متزايدة. ورغم المحاولات السابقة لإعادة فتحها، ظل الوضع الأمني المتقلب عائقا رئيسيا أمام عودة البعثة الدبلوماسية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه ليبيا انقسامها السياسي، حيث تعمل حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس بدعم من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وأخرى في الشرق معتمدة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، مدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وتجري الأطراف الليبية مفاوضات لتوحيد الجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى، بدعم دولي، في مسعى لإنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من عقد.

يذكر أن مصر والصين كانتا قد دعمتا في السابق مسارات سياسية لحل الأزمة الليبية، حيث أكدت القاهرة في مارس 2026 على ضرورة الحل السياسي عبر الانتخابات في إطار زمني محدد، محذرة من تداعيات التدخلات الخارجية على أمن واستقرار ليبيا.

كما دعت روسيا إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وأكدت أهمية الحوار الليبي-الليبي بعيدا عن أي إملاءات خارجية، ما يعكس توافقا في الموقفين الروسي والصيني حول ضرورة حل الأزمة دون تدخلات خارجية تفرض إرادتها على الشعب الليبي.