تعرفوا على أكثر أورام الرأس والرقبة انتشارا

خبرني - يشير الأكاديمي إيغور ريشيتوف، مدير عيادة الأورام والجراحة الترميمية والأشعة في جامعة سيتشينوف، إلى أن سرطان البلعوم الفموي يعتبر أكثر أورام الرأس والرقبة انتشارا.

ووفقا له، يعود تزايد حالات سرطان البلعوم الفموي إلى الانتشار الواسع لفيروس الورم الحليمي البشري وفيروس إبشتاين-بار.

وقال: "تمثل أورام الرأس والرقبة مجموعة من الأمراض المعقدة من الناحيتين التشريحية والوظيفية، وتتطلب مهارات جراحية عالية. ويعد سرطان البلعوم الفموي حاليا أكثر هذه الأورام شيوعا، ويرتبط ذلك بانتشار العدوى الفيروسية، ولا سيما فيروس الورم الحليمي البشري وفيروس إبشتاين-بار. فالأول يرتبط بتطور سرطان البلعوم الفموي، بينما يرتبط الثاني بسرطان البلعوم الأنفي".

وأوضح أن الأورام الخبيثة قد تصيب تجويف الفم، والبلعوم، والحنجرة، والأنف، والجيوب الأنفية، ومحجر العين، إضافة إلى الغدد اللعابية والدرقية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد هذه الأورام يقارب عدد حالات سرطان الثدي.

وأضاف أن جراحة أورام الرأس والرقبة تتطلب مستوى عاليا من المسؤولية، لأن المريض يضع بين يدي الجراح، إلى جانب حياته، مظهره وقدرته على التنفس والأكل والكلام وحواسه، لافتا إلى أن هذه الأورام قد تؤثر بشكل كبير في جودة الحياة.

وشدد الأكاديمي على أهمية الوقاية، داعيا إلى علاج التهاب اللوزتين المزمن، والزوائد الأنفية، والتهاب اللثة في مراحلها المبكرة.

وقال: "نحن بحاجة إلى التركيز باستمرار على الوقاية الأولية والثانوية. فاتباع نمط حياة صحي، والإقلاع عن التدخين والكحول، أمران في غاية الأهمية. لكن الأهم هو عدم إهمال المشكلات الصحية الموجودة بالفعل، مثل سلائل الأنف، والتهاب اللثة، والتهاب اللوزتين المزمن، بل علاجها حتى الشفاء التام، حتى لا تتحول من مشكلات بسيطة إلى أمراض خطيرة".

وأشار إلى أن الأطباء يتحدثون بصورة متزايدة عن عامل خطر كيميائي جديد، يتمثل في التدخين الإلكتروني، الذي يروج له على أنه بديل أكثر أمانا للسجائر التقليدية.

وحذر قائلا: "لا يوجد شيء اسمه تدخين آمن. فالتدخين الإلكتروني، شأنه شأن تدخين التبغ، قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الحنجرة. وكل ما يحدث هو استبدال نوع من المواد المسرطنة بآخر".