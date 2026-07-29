مانشيني مدربا للمنتخب الإيطالي

خبرني - أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوفاني مالاغو، الثلاثاء، تعيين روبرتو مانشيني مدربًا جديدًا للمنتخب الإيطالي للمرة الثانية في مسيرته، وكُلِّف بمهمة إعادة إحياء بطل العالم أربع مرات، الذي غاب عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم.

وقال مالاغو "رأيت أن الشخص الذي ينبغي أن يصبح مدرب المنتخب الوطني (...) هو روبرتو مانشيني"، مشيرا إلى أنه سيقدّم المدرب الجديد الأربعاء.

ويستهل مانشيني ولايته الثانية مع "الآزوري"، بعدما سبق أن أشرف على تدريبه لمدة 5 أعوام، قاده خلالها إلى التتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وجاء قرار تعيين مانشيني عقب إعلان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في نيسان الماضي، إنهاء التعاقد مع المدرب جينارو جاتوزو، بعد إخفاق المنتخب في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وأعقب رحيل جاتوزو سلسلة من التغييرات الإدارية، إذ أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا استقالته، كما استقال رئيس بعثة المنتخب الوطني جيانلويجي بوفون من منصبه.