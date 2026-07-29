الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الوطنية

خبرني - صادق مجلس الشيوخ الأميركي رسميا على تعيين جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الوطنية، رغم تحفظات المعارضة الديمقراطية التي تخشى أن يساعد اختيار دونالد ترامب هذا في تدخله في الانتخابات المقبلة.

وسارع الرئيس الأميركي إلى تهنئته عبر منصته "تروث سوشال" كاتبا "جاي رائع بكل المقاييس، وسيقوم بعمل مذهل بصفته مديرا" للاستخبارات.

وفي الولايات المتحدة، يتمثل الدور الرئيس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في تنسيق عمل الوكالات المختلفة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي كما يتضمن تقديم تقرير يومي للرئيس.

وشغل كلايتن منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، وشغل سابقا منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خلال ولاية ترامب الأولى.

ودافع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون الاثنين عن سجله بصفته مدعيا عاما وقال "لقد أشرف على ملاحقة إرهابيين قضائيا وعلى صياغة لائحة الاتهام ضد نيكولاس مادورو" الرئيس الفنزويلي الذي اعتقلته الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية مطلع كانون الثاني في كراكاس، والذي يحاكم في نيويورك.