(ليش ما وقعت؟).. وزير عراقي يربك مراسم توقيع اتفاقيات مع تركيا

خبرني - أثار عدم توقيع وزير النقل العراقي وهب الحسني على وثيقة مرتبطة بمشروع "طريق التنمية"، خلال مراسم اتفاقيات عراقية تركية في أنقرة، جدلا في العراق، بعدما سأله رئيس الوزراء علي الزيدي مباشرة عن السبب، أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكاميرات وسائل الإعلام.

وأظهر مقطع متداول من المراسم، أمس الثلاثاء، الزيدي وهو يلتفت إلى وزير النقل ويسأله "وزير، ليش ما وقعت على طريق التنمية؟ شو المشكلة؟"، في مشهد بدا خارج السياق البروتوكولي للتوقيع.

وتساءل مدونون عن سبب وصول الوفد إلى منصة التوقيع من دون حسم موقفه من الوثيقة، في حين عدّ آخرون ما جرى مؤشرا على ضعف التنسيق داخل الوفد، خصوصا أن الموقف وقع بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي.

ولم يصدر عن الحكومة العراقية أو وزارة النقل توضيح يبين سبب عدم توقيع الحسني، وما إذا كان الأمر ناجما عن خلاف على المضمون، أو ملاحظة فنية أو قانونية، أو ارتباك في تنظيم مراسم التوقيع.

تفاعل واسع على المنصات

وتداولت وسائل إعلام عراقية المقطع على نطاق واسع، ووصفت بعض التغطيات الموقف بأنه محرج.

ووجّه مدون عراقي انتقادا حادا للموقف، قائلا "الوزير ما يقبل يوقع. رايحين هناك وما متفقين نوقع ولا مانوقع، منو هذا وزير النقل".

وقال معلق آخر موجها كلامه فيما يبدو لرئيس الوزراء العراقي: "إقالته أبسط رد فعل تقوم سيادتك. لأنه ببساطة تجاوزك لهذه السابقة من دون إحالة وزير النقل إلى الإقالة، لن يحترمك مجلس الوزراء بعد اليوم. وهذا أقل رد فعل لأي رئيس وزراء يحترم نفسه والبلد الذي يحكمه! تخيل يرفض يوقع على أهم شريان بري اقتصادي-تنموي للعراق بالعصر الحديث!"