ميتا تعلق مؤقتًا خطط الاشتراكات لإحدى ميزات نظاراتها الذكية

خبرني - تتضمن نظارات ميتا الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ميزة تُعرف باسم "Conversation Focus"، وهي مصممة لتقليل الضوضاء المحيطة وجعل الشخص الذي أمامك أكثر وضوحًا.

وقد أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستُفعّل قيودًا على معدل استخدام هذه الميزة، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة النطاق. ويبدو الآن أن الشركة قد تراجعت أخيرًا استجابةً للاحتجاجات العامة.

وقالت شركة ميتا، في بيان لموقع "ذا فيرج"، إنها ستوقف مؤقتًا "اختبار الاشتراك" الخاص بميزة "Conversation Focus" بعد الاستماع إلى آراء المستخدمين، مضيفة أن الميزة ستظل متاحة مجانًا عبر برنامج "Early Access Program" إلى حين التوصل إلى "نهج أفضل"، بحسب تقرير للموقع المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ومع ذلك، لا يزال هناك قدر من الغموض، إذ تؤكد "ميتا" فقط أنها تعلق الخطة في الوقت الحالي، وأنها ستدرس جميع الخيارات قبل اتخاذ قرار نهائي. كما يبدو أن الشركة تمهد لإمكانية اعتماد نظام اشتراك لاستخدام ميزة "Conversation Focus" في المستقبل.

وقال تايلر يي، المتحدث باسم "ميتا"، للموقع: "نبيع الأجهزة بأسعار في متناول الجميع لإيصال نظارات الذكاء الاصطناعي إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وهي توفر بالفعل قيمة كبيرة مجانًا، ولذلك ستصبح بعض الميزات المتميزة قائمة على الاشتراك بمرور الوقت".

وأضاف: "تحميل المستخدمين الأكثر استخدامًا رسومًا مقابل توسيع استخدام الميزات المتميزة هو ما يتيح لنا الحفاظ على هذه الاستراتيجية والاستمرار في الاستثمار في قدرات مبتكرة".

وفي حين قد لا يكون لدى مستخدمي نظارات "ميتا" الذكية ما يدعو للقلق في المدى القريب، فإن الشركة قد تفرض في المستقبل قيودًا على استخدام ميزة "Conversation Focus".

وكان أحد أبرز الانتقادات لقرار "ميتا" الأولي أن الميزة تعمل بالكامل على الجهاز نفسه، وبالتالي فإن تقييد استخدامها لا يبدو منطقيًا. وكما يشير موقع "ذا فيرج"، فإن "Conversation Focus" تواصل العمل حتى دون اتصال بالإنترنت.

ومع ذلك، توحي "ميتا" بأن الاشتراكات تهدف إلى تعويض تكلفة بيع نظاراتها الذكية "بأسعار في متناول الجميع"، وليس إلى تغطية أي تكاليف مرتبطة بالحوسبة السحابية. لكن الجانب الإيجابي هو أن المتحدث باسم الشركة أكد أن جميع الميزات المتميزة لن تكون محجوبة خلف اشتراك مدفوع.

وكانت "ميتا" قد اقترحت فرض حد شهري يبلغ ثلاث ساعات لاستخدام ميزة "Conversation Focus" للمستخدمين المجانيين. وفي المقابل، قالت إن مشتركي باقة "Meta One" البالغ سعرها 19.99 دولارًا شهريًا سيحصلون على حد استخدام يصل إلى 15 ساعة شهريًا. وما يحدث الآن هو أن الشركة تؤجل تنفيذ هذا القرار مؤقتًا، من دون أن تستبعد تطبيقه في المستقبل.