50% راسبون.. كلية طب مصرية تعلن نتائج صادمة

خبرني - أعلنت جامعة سوهاج في مصر نتائج صادمة لامتحانات نهاية العام للفرقة الأولى بكلية الطب البشري، حيث تُظهر رسوب نصف الطلاب، وذلك بعد عام واحد من نتائج مشابهة برسوب 75% من الطلاب.

وذكرت الكلية أن نتيجة الفرقتين الأولى والثانية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، جاءت بنسبة نجاح 51.03% للفرقة الأولى، فيما سجلت الفرقة الثانية نسبة نجاح مرتفعة بلغت 94.76%.

وأكدت إدارة الجامعة أن إعلان النتائج جاء بعد استكمال جميع مراحل المراجعة والتدقيق، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويضمن حصول كل طالب على حقه الكامل وفق اللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وشددت الجامعة على مواصلة تطوير منظومة التعليم والتقييم داخل كلية الطب البشري، بما يسهم في إعداد كوادر طبية تمتلك الكفاءة العلمية والمهارية، وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وتعيد هذه النتائج إلى الأذهان، ما حدث العام الماضي، عبد رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب سوهاج، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في مصر.

وصرح رئيس الجامعة حسان النعماني، وقتئذ تعليقا على هذه النتائج، إن عميد الكلية عرض عليه نتيجة الطلاب للفرقة الأولى وكانت صادمة ودون المستوى، لافتا إلى أن الطلاب الناجحين عددهم 203 من أصل 850 طالبا، ومن بين 203 طلاب هناك 132 طالبا حصل على درجة امتياز في الامتحانات.

وأضاف أن "الامتحان إلكتروني ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، ولا يوجد أخطاء في النتيجة والطالب يعرف النتيجة قبل أن يغادر الامتحان والآن البرنامج يظهر النتيجة للطالب إذا رغب في ذلك".