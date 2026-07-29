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أميركا تعترض صواريخ أطلقتها إيران باتجاه قواتها في المنطقة

  • 29 تموز 2026
  • 02:03
أميركا تعترض صواريخ أطلقتها إيران باتجاه قواتها في المنطقة

خبرني - قال الجيش الأميركي ليل الثلاثاء-الأربعاء إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس: "في الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم، أطلقت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط". وأضافت سنتكوم أنه "تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح".


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال مؤخراً إن هناك "محادثات جيدة" جارية مع إيران، لكنه هدد باستئناف الضربات إذا لم تنجح المفاوضات. غير أن إيران تنفي سعيها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وكان ترمب أوقف فجأة في مطلع الأسبوع حملة قصف أميركية استمرت أسبوعين على إيران في أحدث تحول استراتيجي في سياسته تجاهها. من جهتها قالت إيران إنها ستكف عن إطلاق النار ما دامت واشنطن تفعل ذلك.

وشنت واشنطن حملة القصف الجديدة هذا الشهر لكسر سيطرة إيران على مضيق هرمز. وعلّق ترمب أحدث حملة من الضربات الجوية بعد تلقي توصية من القادة العسكريين بأن هذه الاستراتيجية حققت أقصى ما هو مرجوّ منها. وأدى القصف الأميركي الجديد الذي استمر 13 ليلة إلى تدمير جسور وأنفاق في مناطق بجنوب إيران، فضلاً عن الأهداف العسكرية.

وردت إيران بشن هجمات على دول مجاورة مما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين أميركيين، إلى جانب ضربات استهدفت بنية تحتية مدنية في دول الجوار.

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