كوكوريا يفي بوعده ويضع وشماً لوجه مدرب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم

خبرني - أوفى مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا بوعده ووشم وجه لويس دي لا فوينتي على جسده بعد الفوز بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين بهدف دون رد يوم 19 يوليو الماضي.

وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بفضل هدف من فيران توريس ليحصل منتخب "لا فوريا روخا" على نجمته الثانية بعد الأولى التي فاز بها في جنوب أفريقيا عام 2010.

ونشر الظهير الأيسر كوكوريا صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لوشمه الجديد الذي يحمل وجه دي لا فوينتي تنفيذاً للوعد الذي قطعه على نفسه برسم وجه مدربه على جسده في حالة الفوز بكأس العالم.



ووعد بيدري بصبغ شعره بالأشقر بينما اختار غافي صبغ شعره باللون الوردي ولامين يامال قرر ترك ذقنه وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع أما فيران توريس فوعد بحلاقة شعره في حال التتويج بكأس العالم.