*
الاربعاء: 29 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

كوكوريا يفي بوعده ويضع وشماً لوجه مدرب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم

  • 29 تموز 2026
  • 01:21
كوكوريا يفي بوعده ويضع وشماً لوجه مدرب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم

خبرني - أوفى مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا بوعده ووشم وجه لويس دي لا فوينتي على جسده بعد الفوز بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين بهدف دون رد يوم 19 يوليو الماضي.

وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بفضل هدف من فيران توريس ليحصل منتخب "لا فوريا روخا" على نجمته الثانية بعد الأولى التي فاز بها في جنوب أفريقيا عام 2010.

ونشر الظهير الأيسر كوكوريا صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لوشمه الجديد الذي يحمل وجه دي لا فوينتي تنفيذاً للوعد الذي قطعه على نفسه برسم وجه مدربه على جسده في حالة الفوز بكأس العالم.


ووعد بيدري بصبغ شعره بالأشقر بينما اختار غافي صبغ شعره باللون الوردي ولامين يامال قرر ترك ذقنه وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع أما فيران توريس فوعد بحلاقة شعره في حال التتويج بكأس العالم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عقوبة غريبة في البرازيل.. إيقاف لاعب حتى شفاء منافسه من الإصابة
عقوبة غريبة في البرازيل.. إيقاف لاعب حتى شفاء منافسه من الإصابة
  • 2026-07-29 01:06
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض فكرة بيع حصة من الفيفا لشركة تجارية
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض فكرة بيع حصة من الفيفا لشركة تجارية
  • 2026-07-28 23:41
المنتخب الوطني تحت 20 يتعثر أمام نظيره المصري وديا
المنتخب الوطني تحت 20 يتعثر أمام نظيره المصري وديا
  • 2026-07-28 23:30
ريال مدريد يحسم موقفه من بيع فينيسيوس إلى أرسنال
ريال مدريد يحسم موقفه من بيع فينيسيوس إلى أرسنال
  • 2026-07-28 21:55
رئيس بايرن ميونخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع
رئيس بايرن ميونخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع
  • 2026-07-28 19:43
لمواجهة إصابات حراس المرمى التكتيكية .. قاعدة جديدة تثير الجدل في الكرة الإنجليزية
لمواجهة إصابات حراس المرمى التكتيكية .. قاعدة جديدة تثير الجدل في الكرة الإنج...
  • 2026-07-28 15:19