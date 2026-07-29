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عقوبة غريبة في البرازيل.. إيقاف لاعب حتى شفاء منافسه من الإصابة

  • 29 تموز 2026
  • 01:06
عقوبة غريبة في البرازيل إيقاف لاعب حتى شفاء منافسه من الإصابة

خبرني - عاقبت المحكمة الرياضية البرازيلية الثلاثاء المدافع البرازيلي فيكتورغابريال بالإيقاف حتى تعافي اللاعب الذي تسبب في إصابته، وذلك بعد تدخله العنيف خلال إحدى مباريات الدوري المحلي لكرة القدم.

وطُرد غابريال، لاعب إنترناسيونال بورتو أليغري، الأربعاء الماضي بعدما أصاب غابريال بيك خلال محاولة استخلاص الكرة، إذ يعاني مهاجم كروزيرو من كسر في عظمة الساق اليسرى وتُقدر مدة غيابه بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وقضت المحكمة العليا الرياضية بإيقاف غابريال (22 عاماً) ست مباريات كحد أدنى، مع تمديد العقوبة حتى عودة بيك إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يوماً، مع إمكانية استئناف هذا القرار.

ودافع فيكتور غابريال عن نفسه بأنه لم تكن لديه أي نية لإصابة منافسه، زاعماً أن أرضية الملعب كانت زلقة ومبتلة ومنعته من السيطرة على حركته ما تسبب بهذه الإصابة.

من جهتها، شددت جهة الادعاء على أن تدخل غابريال على بيك كان ينطوي على مخاطرة، رغم إقرارها بأنه لم تكن هناك نية لإلحاق الأذى بمنافسه.

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