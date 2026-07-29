نتنياهو: نتشارك مع ترمب هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان "رائعاً"، واصفاً إياه بأنه "من أفضل اللقاءات على الإطلاق"، مؤكداً أن الجانبين يتشاركان هدفاً مشتركاً يتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف نتنياهو أن اللقاء مع ترمب كان "إيجابياً للغاية"، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت مختلف الملفات، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

وأكد نتنياهو أن اللقاء شهد "تعاوناً كاملاً ودعماً متبادلاً وتفاهماً بشأن الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، إلى جانب أهداف أخرى".

وتابع نتنياهو: "كانت واحدة من أفضل المحادثات التي أجريتها مع صديقنا الرئيس ترمب"، مشيراً إلى أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الأفكار والتنسيق بشأن قضايا وصفها بالمهمة لأمن إسرائيل ومستقبلها.

وكان مسؤول كبير في الوفد المرافق لنتنياهو قد وصف الاجتماع بأنه كان "جيداً للغاية وإيجابياً جداً"، مؤكداً أن ترامب ونتنياهو بحثا "كل الساحات"، مع التركيز على إيران، وجددا التزامهما المشترك بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن البيت الأبيض انتهاء الاجتماع الذي جمع ترمب ونتنياهو بعد محادثات استمرت نحو ساعة ونصف، فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اللقاء بأنه كان "إيجابياً ومثمراً".

ويُعد هذا اللقاء الأول بين ترمب ونتنياهو منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير (شباط) الماضي، والثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي.