إيران تهدد بمنع عبور مضيق هرمز لمن يتسلم أصولها المجمدة

خبرني - قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني - الثلاثاء- إن أي شركة أو دولة ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحصول على تعويضات عن سفنها المتضررة من أموال إيرانية مجمدة أو تستفيد من هذه الأموال لن يُسمح لها بعبور مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم المقر إبراهيم ذوالفقاري قوله إن مقترح الرئيس الأمريكي "يأتي في إطار سياساته العدوانية ومساعيه المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف "نحذر الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني".

وكان ترمب قد هدد باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في مضيق هرمز نتيجة الهجمات الإيرانية.

وتغيب الأرقام الرسمية لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى وجود نحو 50 مليار دولار في كل من الصين والعراق واليابان وكوريا الجنوبية ولا يمكن تحويلها إلى إيران بسبب العقوبات.

وأعلن ترمب -سابقا- في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في يونيو/حزيران الماضي أن الأموال الإيرانية المجمدة إذا أُفرِج عنها ستُستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين.