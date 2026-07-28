%85 نسبة إشغال المطاعم والنزل السياحية خلال مهرجان جرش

خبرني - قال رئيس غرفة تجارة جرش، علي العتوم، إن نسبة إشغال المطاعم والنزل السياحية في محافظة جرش بلغت قرابة 85% خلال فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40، مؤكدا أن الأثر الاقتصادي للمهرجان امتد إلى مختلف القطاعات السياحية والتجارية في المحافظة.

وأضاف العتوم لـ"المملكة" أن الدولة الأردنية نجحت في تنظيم مهرجان جرش في دورته الـ40، وسط حضور لافت على المستويات المحلية والعربية والدولية، مما عزز ثقة الزوار بالأردن وقدرته على تنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى.

وبيّن أن المهرجان شهد إقبالاً ملحوظاً على المنشآت السياحية في المحافظة من قبل الزوار المحليين والعرب والأجانب، مؤكداً أن أثره لم يقتصر على الجوانب الثقافية والفنية، بل أسهم أيضاً في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وهو ما انعكس إيجاباً على المطاعم والنزل السياحية.

وأوضح العتوم أن مشاركة السيدات وأصحاب الحرف اليدوية والفنانين التشكيليين وفرت لهم فرصة للترويج لمنتجاتهم وأعمالهم، وفتحت آفاقاً للتشبيك مع مهرجانات وفعاليات محلية وعربية ودولية، بما يدعم استدامة مشاريعهم بعد انتهاء المهرجان.

وأشار العتوم إلى أن مهرجان جرش انعكس إيجاباً على عمل الأدلاء السياحيين داخل الموقع الأثري، مبيناً أن ارتفاع أعداد الزوار أسهم في تنشيط عملهم وزيادة الطلب على خدمات الإرشاد السياحي.