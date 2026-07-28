الشرطة الامريكية تعثر على أردني فقد خلال بطولة وهو بصحة جيدة

خبرني - نقلت اي بي سي نيوز الأمريكية عن الشرطة تأكيدات بشأن العثور على رياضي أردني فقد قبل يومين وهو بصحة جيدة في ولاية إلينوي.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على الرياضي الأردني ربيع عطا جمعة القاق (24 عاماً) بصحة جيدة في ولاية إلينوي، وذلك بعد اختفائه من سكنه الجامعي في جامعة "رايس".

وكانت أصدرت شرطة جامعة رايس (Rice University) في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية تنبيهاً للبحث عن الرياضي الأردني ربيع عطا جمعة القتق، الذي اختفى أثناء مشاركته في بطولة "جينيون كاب" (Genuine Cup) الدولية لكرة القدم المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت وسائل إعلام أميركية تفاصيل اختفاء القق ومواصفاته:

شوهد لآخر مرة حول منتصف الليل (بين ليلتي السبت والأحد)، حيث أخبر مدربه وزملاءه بأنه ذاهب للسير قليلاً، لكنه لم يرجع إلى غرفته ولم يحضر وجبة الإفطار في الصباح التالي.