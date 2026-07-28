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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض فكرة بيع حصة من الفيفا لشركة تجارية

  • 28 تموز 2026
  • 23:41
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض فكرة بيع حصة من الفيفا لشركة تجارية

خبرني - عارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ببيان رسمي الأنباء التي ذكرت عزم الاتحاد الدولي لكرة القدم بيع حصة تصل إلى عشرين بالمئة إلى شركة جديدة لعملياته التجارية وفعالياته، تُقدَّر قيمتها بنحو عشرين مليار دولار.
 

وانتقد بيان الـ"يويفا" بشدة التقرير الذي عرضته يومية فاينينشال تايمز معتبراً أنها تتجاوز خطاً أحمر لا ينبغي للهيئات الحاكمة للعبة تخطيه.

وكانت الفاينينشال تايمز قد ذكرت في مقال لها أن الصفقة المزعومة للفيفا قد تتيح لها جمع ما يصل إلى أربعة مليارات ومئتي مليون دولار، مع احتفاظه بالسيطرة على الحوكمة والمسابقات والقرارات الرياضية، على أن يُعرض المشروع على الاتحادات الأعضاء ومجلس الفيفا لاعتماده.

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