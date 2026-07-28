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المنتخب الوطني تحت 20 يتعثر أمام نظيره المصري وديا

  • 28 تموز 2026
  • 23:30
المنتخب الوطني تحت 20 يتعثر أمام نظيره المصري وديا

خبرني - تعثر المنتخب الوطني تحت 20 أمام نظيره المصري وديا 0-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد المصري، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه في القاهرة، استعدادا للتصفيات الآسيوية.

ومثل المنتخب باللقاء: محمد الشلول، مهند المحسيري (أحمد ابو كوش)، عهد الشحادات (علي النعيمي)، عمر الخطيب، حسين الذيابات (قصي ذيب)، محمد أبو الغنم (فيصل اللوزي)، محمد البيطار (إياد عماوي)، سعود أبو زيد (عاصم أبو عياش)، محمد أبو رمح (قيس الشواشرة)، محمد هندومة، مالك البستنجي (ناصر الدجاني).

وفي بداية اللقاء تبادل المنتخبان الهجمات على المرميين دون خطورة تذكر، حيث تقاسما الضغط والاحتفاظ بالكرة، مع مرور الوقت، تمكن أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني الدقيقة 55.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند الثامنة مساء الجمعة 31 تموز الجاري، على ذات الملعب.

ويأتي المعسكر في إطار استعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، حيث يشارك بالمنافسات لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين، وأفغانستان، والتي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول المقبل، بنظام التجمع في البحرين.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.

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