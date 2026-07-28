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روسيا تمدد حظر تصدير البنزين إلى نهاية العام

  • 28 تموز 2026
  • 23:30
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين إلى نهاية العام

خبرني - أعلنت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء، تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز استقرار الإمدادات والحد من الضغوط على أسعار الوقود داخل البلاد خلال الفترة المقبلة وفق القرار الحكومي الجديد المعلن.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي: "إن التمديد يهدف إلى ضمان توافر البنزين للمستهلكين ودعم استقرار السوق المحلية، مؤكدا متابعة أوضاع الإمدادات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن السوق وتأمين الاحتياجات الداخلية خلال المرحلة المقبلة بكفاءة واستقرار كاملين".

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