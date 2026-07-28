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السعودية: اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشآت بالمنطقة الشرقية

  • 28 تموز 2026
  • 23:19
السعودية اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشآت بالمنطقة الشرقية

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية".

وأوضح اللواء المالكي أن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران".

وأكد على "حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين".
 

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