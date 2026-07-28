توقع إعلان اسرائيلي بتمديد ساعات عمل معبر الكرامة مع الأردن

خبرني - رحب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في القضية المتعلقة بالالتماس الذي تقدم به لتحسين ظروف التشغيل في معبر الكرامة (اللنبي)، معتبراً أن القرار يشكل تطوراً إيجابياً بعد إبقاء القضية قيد المراجعة القضائية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن المحكمة أوعزت إلى سلطة المطارات الإسرائيلية بتقديم تقرير محدث بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يتضمن تفاصيل حول جهود تجنيد موظفين إضافيين لتمديد ساعات عمل المعبر، إضافة إلى بيانات محدثة بشأن ساعات التشغيل وحركة المسافرين والبضائع.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تعلن سلطة المطارات الإسرائيلية عن تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة (اللنبي) في كلا الاتجاهين، اعتباراً من يوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، وفق البرنامج التالي:

الأحد والخميس: من الساعة 8:00 صباحاً حتى 6:30 مساءً.

الاثنين والثلاثاء والأربعاء: من الساعة 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً.

الجمعة: من الساعة 8:00 صباحاً حتى 3:30 عصراً.

السبت: مغلق.

وأضاف المجلس أن الإعلان الرسمي، في حال صدوره، سيمثل المرحلة الأولى من جدول التشغيل الجديد، معرباً عن أمله في أن يتم خلال الفترة المقبلة تمديد ساعات العمل في جميع أيام التشغيل، بعد استكمال الترتيبات الداخلية والتنظيمية الخاصة بالموظفين.

وأكد المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الالتماس وتحسين كفاءة تشغيل المعبر، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع ودعم النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

وشدد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني على مواصلة متابعة هذا الملف عبر القنوات القانونية والمؤسسية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الكامل للإجراءات بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني.