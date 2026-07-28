مبيعات المشتقات النفطية ترتفع بنسبة 1.4 % في النصف الأول من العام

خبرني - سجلت مبيعات المشتقات النفطية ارتفاعا بنسبة 1.4% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل حجمها إلى 1786.7 مليون لتر مقارنة بـ 1761.7 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب بيانات الوزارة انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 748.4 مليون لتر الى 727.7 مليون لتر بنسبة انخفاض بلغت 2.8 %, في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 75.6 الى 82 بنسبة ارتفاع 8.5 %, وارتفعت مبيعات السولار من 888.1 الى 913.2 وبنسبة 2.8 %والكاز من 49.6 الى 63.8 بنسبة 28.6 %.