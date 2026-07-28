الذهب يتراجع محليا وعالميا وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، إذ تراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 82.5 دينارًا لغايات البيع في محال الصاغة، بانخفاض نصف دينار مقارنة بالتسعيرة الصباحية التي سجلت 83 دينارًا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما تراجع سعر شراء غرام الذهب عيار 21 إلى 78.5 دينارًا، مقارنة بـ 79 دينارًا في التسعيرة الصباحية.

وشمل الانخفاض مختلف عيارات الذهب، إذ تراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 94.4 دينارًا مقارنة بـ 95 دينارًا في التسعيرة السابقة، فيما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 72.7 دينارًا مقابل 73.1 دينارًا.

وتتأثر تسعيرة الذهب محليًا بحركة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، إلى جانب عوامل العرض والطلب، إذ تعتمد النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات التسعيرات المعلنة في السوق المحلية.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بقرابة 1.2% إلى 4026.21 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بقرابة 1.3% إلى 4025.740 دولارًا.

وجاء تراجع الذهب مع تماسك الدولار قرب أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل المعدن المسعّر بالعملة الأميركية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وتصريحات المسؤولين بشأن توجهات أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة قسم تحليل الأسواق في شركة ستون إكس رونا أوكونيل إن الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق، مستندًا إلى مستوى دعم قرب 4000 دولار، فيما تركز الأسواق على العلاقة بين أسعار النفط والفائدة والدولار باعتبارها عوامل رئيسية مؤثرة في حركة المعدن النفيس.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، تترقب الأسواق مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن الضربات قد تُستأنف في حال عدم التوصل إلى نتيجة.

كما شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا الثلاثاء، وسط آمال بالتوصل إلى حلول سياسية بشأن التوترات بين واشنطن وطهران، فيما يواصل المستثمرون مراقبة تأثير تطورات الطاقة والسياسة النقدية الأميركية على الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية، كما انخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم، متأثرة بموجة التراجع التي طالت معظم المعادن الثمينة.