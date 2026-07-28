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  • الأمن العام: التحقيقات تثبت زيف ادعاء تعرّض شخص للضرب خلال عملية تفتيش

الأمن العام: التحقيقات تثبت زيف ادعاء تعرّض شخص للضرب خلال عملية تفتيش

  • 28 تموز 2026
  • 22:25
الأمن العام التحقيقات تثبت زيف ادعاء تعرّض شخص للضرب خلال عملية تفتيش

خبرني - أصدر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بياناً لاحقاً بخصوص التحقيقات في حادثة ادّعاء أحد الأشخاص تعرضه للضرب في أثناء عملية التفتيش من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، في فيديو جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤكداً أنّ مدعي عام الشرطة أنهى كافة التحقيقات المرتبطة بالحادثة بعد أنْ قام بتفريغ كاميرات الأداء الشرطي التي وثّقت الحادثة منذ لحظتها الأولى، إضافة إلى طلب ثلاثة أشخاص مدنيين من جيران الشخص المدّعي وممن حضروا عملية التفتيش بحكم تواجدهم في المكان، حيث أكّدت تسجيلات الكاميرات وشهادة الشهود عدم تعرض الشخص للضرب أو الاعتداء أو أي تجاوز يذكر.

كما وجرى إرسال ذلك الشخص إلى الطب الشرعي للكشف عليه من قبلهم، حيث ورد تقرير الطب الشرعي والذي أكّد أنّ كافة الإصابات الظاهرة على جسد الشخص متشابهة في الشكل والأطوال وتتفق أن تكون مفتعلة بفعل الذات أو الغير ومصطنعة، وجميعها متزامنة بالوقت ذاته.

وخلص تحقّق مدعي عام الشرطة إلى زيف ادعاء الشخص واختلاقه لذلك بعد التحقق من كافة الأدلة والقرائن والتقارير الطبية وما زال التحقيق جار معه .
 

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