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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة

  • 28 تموز 2026
  • 22:17
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة

خبرني - عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الثلاثاء، بعد زيارة إلى المملكة المتحدة.

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