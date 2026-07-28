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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة
28 تموز 2026
22:17
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خبرني - عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الثلاثاء، بعد زيارة إلى المملكة المتحدة.
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