*
الثلاثاء: 28 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ريال مدريد يحسم موقفه من بيع فينيسيوس إلى أرسنال

  • 28 تموز 2026
  • 21:55
ريال مدريد يحسم موقفه من بيع فينيسيوس إلى أرسنال

خبرني - حسم ريال مدريد الإسباني موقفه من بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكان فينيسيوس جونيور ارتبط بالانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل أزمة عدم تجديد عقده مع ريال مدريد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد لا ينوي بيع فينيسيوس، وسيبقى في صفوف الفريق الملكي لما بعد هذا الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد يبدي ثقةً في موافقة فينيسيوس على عقد جديد يطيل فترة استمراره بملعب "سانتياغو برنابيو".

ومن المتوقع أن يعود فينيسيوس جونيور إلى التدريبات مع ريال مدريد يوم الجمعة المقبل، حسب تقارير إعلامية.

يذكر أن فينيسيوس دخل عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي في صيف 2027.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس بايرن ميونخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع
رئيس بايرن ميونخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع
  • 2026-07-28 19:43
لمواجهة إصابات حراس المرمى التكتيكية .. قاعدة جديدة تثير الجدل في الكرة الإنجليزية
لمواجهة إصابات حراس المرمى التكتيكية .. قاعدة جديدة تثير الجدل في الكرة الإنج...
  • 2026-07-28 15:19
بعد انضمامه إلى معسكر برشلونة.. سبورت تتغزل في حمزة عبد الكريم
بعد انضمامه إلى معسكر برشلونة.. سبورت تتغزل في حمزة عبد الكريم
  • 2026-07-28 12:47
رسميا .. زيدان مدربا لمنتخب فرنسا
رسميا .. زيدان مدربا لمنتخب فرنسا
  • 2026-07-28 12:35
الاتحاد الأردني يدرس مقترح اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا
الاتحاد الأردني يدرس مقترح اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا
  • 2026-07-28 05:55
المغربي وليد الركراكي على رادار منتخب عربي
المغربي وليد الركراكي على رادار منتخب عربي
  • 2026-07-28 05:38