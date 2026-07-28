ريال مدريد يحسم موقفه من بيع فينيسيوس إلى أرسنال

خبرني - حسم ريال مدريد الإسباني موقفه من بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكان فينيسيوس جونيور ارتبط بالانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل أزمة عدم تجديد عقده مع ريال مدريد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد لا ينوي بيع فينيسيوس، وسيبقى في صفوف الفريق الملكي لما بعد هذا الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد يبدي ثقةً في موافقة فينيسيوس على عقد جديد يطيل فترة استمراره بملعب "سانتياغو برنابيو".

ومن المتوقع أن يعود فينيسيوس جونيور إلى التدريبات مع ريال مدريد يوم الجمعة المقبل، حسب تقارير إعلامية.

يذكر أن فينيسيوس دخل عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي في صيف 2027.