دبي تطلق حوافز بقيمة 800 دولار للمقيمين مقابل ترشيح أقارب أو أصدقاء لزيارة الإمارة

خبرني - أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في مدينة دبي الإماراتية برنامج "دعوة من دبي" (A Dubai Invite)، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة، في مبادرةٍ تحتفي بدورهم كـ"أفضل سفراء للمدينة"، وفقًا لما أعلن عنه الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" في 22 يوليو/تموز.

يقدِّم البرنامج الجديد للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء في دولة الإمارات باقات مكافآت تصل قيمتها إلى 3 آلاف درهم إماراتي (نحو 816 دولارًا أمريكيًا) مقابل ترشيح أقارب أو أصدقاء لزيارة دبي.

يتيح البرنامج لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر ويحملون بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول ترشيح ما يصل إلى ثلاثة ضيوف للإقامة خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، مع مزايا تشمل الإقامة الفندقية وعروضًا على المطاعم.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها منصة "Visit Dubai" الرسمية، يجب أن يكون المرشحون من غير المقيمين في دولة الإمارات، وأن يحملوا تأشيرة سياحية سارية المفعول.

لطالما كان سكان دبي، بتنوعهم الثقافي، من أبرز سفراء المدينة، وفقًا لما نقلته وكالة "وام" عن نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نور الجزيري، إذ أن هؤلاء هم الأقدر على مشاركة تجاربهم في المدينة مع عائلاتهم وأصدقائهم وتشجيعهم على زيارتها، بحسب ما ذكرته.

وأوضحت الجزيري أنّ برنامج "دعوة من دبي" يأتي تقديراً لهذا الدور، واحتفاءً بالمقيمين الذين يسهمون في التعريف بما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية من خلال تجاربهم الشخصية.

كما أضافت أنّ هذه المبادرة تعكس طموح دبي في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، وتنسجم مع أهداف "عام الأسرة" في دولة الإمارات.

وقالت صانعة المحتوى على موقع "يوتيوب" والمحررة في مجال التجميل لورين أوكونيل لـ CNN: "أعتقد أنّها مبادرة إيجابية للغاية".

وكانت أوكونيل قد انتقلت من الولايات المتحدة إلى دبي عام 2009.

وأضافت: "لقد دعوت أفرادًا من عائلتي كانوا يتحدثون عن زيارة دبي خلال السنوات الماضية. تمنح (المبادرة) الأشخاص الذين يحبون العيش في دبي بالفعل سببًا إضافيًا لتشجيع الأصدقاء والعائلة على القيام بالرحلة".