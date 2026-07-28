الاردن .. مدير الأمن العام يجري تعيينات وتنقلات واسعة - أسماء

خبرني - قرر مدير الامن العام اجراء التعينات والتنقلات التالية :
عميد عواد راضي فهد مفتشاً عاماً
عميد فلاح خليل سليمان مساعداً لمدير الأمن العام للقضائية
عميد سفيان فارس عبدالله مساعداً لمدير الأمن العام للعمليات والتدريب
عميد جمعه زيدان مرار إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مديراً
عميد محمود نمر جديع قيادة أمن إقليم الشمال / قائداً بالوكالة
عميد حيدر محمد عبدالرحمن قيادة أمن إقليم الجنوب / قائداً بالوكالة
عميد ركن يوسف عبدالكريم امريحيل مديرية التدريب / مديراً
عميد محمد علي سلمان قيادة أمن إقليم الوسط / قائداً بالإنابة
عميد رشيد خيرالدين محمد إدارة الشرطة السياحية / مديراً
عميد محمد عوض عبدالوالي مديرية شرطة إربد / مديراً
عميد يوسف حسين صلاح قيادة شرطة البادية الملكية / قائداً بالإنابة
عميد نايف محمد حسين إدارة البحث الجنائي / مديراً
عميد ركن موسى احمد موسى قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر/ قائداً
عميد طايل خلف سلامه إدارة أمن الجسور / مديراً بالوكالة
عميد ركن ايمن سليمان عوض مديرية شؤون اللاجئين السوريين / مديراً بالوكالة
عقيد اسماعيل سليمان محمد إدارة المختبرات والأدلة الجرمية / مديراً بالإنابة
عقيد عادل عبد ربه عبيد الله إدارة المعلومات الجنائية / مديراً بالإنابة
العقيد احمد غضيان صليم يقوم بأعمال آمر أكاديمية الشرطة الملكية بالإنابة
عقيد اياد فايز سليم مركز حدود مطار مدينة عمان / مديراً بالوكالة
عقيد محمد نواف عايد مديرية شرطة غرب إربد / نائباً
عقيد ايمن محمد عبدالرحمن مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً
عقيد غزوان عدنان عبد الرحمن مديرية شرطة شمال عمان / مساعداً بالوكالة
عقيد محمد سليم خليل مديرية شرطة جنوب عمان / مساعداً بالوكالة
عقيد عبدالصمد ونس حسن مديرية شرطة البلقاء/ مساعداً بالوكالة
عقيد حمزه نايل مخيمر مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً بالوكالة
عقيد مالك سليم عوده مديرية شرطة الكرك / مساعداً بالوكالة
عقيد ركن ايمن عبدالله عليان مديرية شرطة الرصيفة/ مساعداً بالوكالة
عقيد علاء سليمان حامد مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً بالوكالة
عقيد فوز محمد عبدالله مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً بالوكالة
عقيد سليمان يحيى محمد مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً بالوكالة
عقيد ركن محمد فرحان مسيف مديرية شرطة إربد/ مساعداً بالوكالة
عقيد محمد صالح سعود مديرية شرطة معان / مساعداً بالوكالة
عقيد مروان شاهر ابراهيم مديرية شرطة مادبا / مساعداً بالوكالة
عقيد ليلي محمد ابراهيم معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية / رئيساً بالوكالة
مقدم شرطة ايمان مصطفى محمود. مركز إصلاح وتأهيل النساء / نائباً