لأول مرة.. كريستيانو رونالدو بطل مسلسل من إنتاجه - صورة

خبرني - ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خوض أولى تجاربه في عالم الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل جديد يجمع بين التمثيل والإنتاج.

وذكر موقع The Sun أن قائد المنتخب البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، يستعد للمشاركة في مسلسل يحمل عنوان "Day 1's"، بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، في عمل تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم شاب يُدعى "ديزموند كين"، يتابع رحلته مع فريقه منذ بداياته، وما يرافق صعوده من تحديات داخل الملاعب وخارجها.

ويظهر رونالدو في المسلسل بشخصيته الحقيقية، إلى جانب توليه مهمة المنتج التنفيذي، في أول إنتاج يحمل توقيع شركة UR•Marv Studios، التي أسسها بالشراكة مع المخرج البريطاني ماثيو فون. وتمثل الشركة مشروعًا مشتركًا يتبع Marv Studios المملوكة لفون، والتي أُعلن عن إطلاقها خلال العام الماضي.

ويضم العمل مجموعة من الأسماء المعروفة في كرة القدم، من بينهم لاعب المنتخب الفرنسي السابق تييري هنري، الذي يشارك ضمن فريق التمثيل، في تعاون يجمع بين نجوم الرياضة وصناعة الدراما.

ويُعرف المخرج البريطاني ماثيو فون بتقديم عدد من الأعمال السينمائية في هوليوود، من أبرزها فيلم "X-Men: First Class" عام 2011، وسلسلة "Kingsman" التي انطلقت عام 2014، إضافة إلى فيلم الأكشن "Argylle" الذي عُرض عام 2024.

وفي سياق آخر، يترقب جمهور رونالدو ظهوره أيضًا على شاشة السينما، بعدما أعلن الممثل الأمريكي فين ديزل مشاركة قائد المنتخب البرتغالي في الجزء الجديد من سلسلة "Fast & Furious".

ونشر فين ديزل صورة جمعته برونالدو عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، مؤكداً أنه جرى إعداد شخصية خاصة للاعب البرتغالي ضمن أحداث الفيلم الجديد، في إشارة إلى مشاركته المرتقبة في السلسلة السينمائية الشهيرة.