إلزام بيومي فؤاد بسداد مستحقات طليقته

خبرني - قضت محكمة الأسرة بإلزام الفنان المصري بيومي فؤاد بسداد مستحقات مالية لطليقته، ضمن أحكام جديدة تتعلق بحقوقها الشرعية والأسرية.

وأصدرت محكمة الأسرة في قصر النيل، الثلاثاء، حكمًا بإلزام الفنان بيومي فؤاد بسداد مستحقات العدة والمتعة ومؤخر الصداق لطليقته، وذلك في الدعاوى الثلاث التي أقامتها ضده، ضمن النزاعات القضائية القائمة بين الطرفين بشأن الحقوق المالية والأسرية.

ويأتي الحكم امتدادًا لسلسلة من القرارات القضائية السابقة التي صدرت لصالح طليقة الفنان، بعدما ألزمت المحكمة بيومي فؤاد بسداد المصروفات الدراسية لنجله، وأجرة المسكن، وأجرة الحضانة، بالإضافة إلى نفقة الصغير ومصاريف الفرش والغطاء.

وخلال نظر القضايا، تسلمت المحكمة تقرير التحريات الخاص بمصادر دخل الفنان وممتلكاته، والذي أُعد بناءً على تكليف من نيابة الأسرة، بهدف الوقوف على أوضاعه المالية وتحديد مدى قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المطالب بها.

وكانت نيابة الأسرة قد كلفت الجهات المختصة بإجراء تحريات شاملة حول مصادر دخل الفنان وأصوله، عقب الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي، قبل إعداد تقرير مفصل أُودع ضمن أوراق الدعوى، تمهيدًا للفصل في القضايا المتعلقة بالنفقات وأجرة المسكن والحضانة وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات والمستندات المقدمة.