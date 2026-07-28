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البيت الأبيض: انتهى اجتماع نتنياهو وترمب

  • 28 تموز 2026
  • 20:11
البيت الأبيض انتهى اجتماع نتنياهو وترمب

خبرني - أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بياناً يفيد بأن الاجتماع بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انتهى.

وقالت ليفيت: "كان الاجتماع إيجابياً ومثمراً".

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الثلاثاء- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترمب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة الاثنين.

ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترمب ونتنياهو منذ فبراير/شباط الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقبيل اللقاء، أكد ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة "في موقف قوي للغاية"، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق.

وفي معرض تبريره لتفضيل الخيار السلمي قال ترمب "علينا أن نأخذ في الاعتبار مصير نحو 91 مليون نسمة قد يجدون أنفسهم بلا كهرباء ولا جسور، إنها مسألة تتطلب توازنا دقيقا للغاية، لكننا في موقف قوي جدا الآن، وهم يدركون أنني سأقدم على تلك الخطوة إذا لم يبرموا اتفاقا".

كما كرر ترمب تهديده باستهداف جبل الفأس الإيراني، وهو منشأة محصنة تقع في عمق الأرض قرب أحد المواقع النووية الرئيسية، قائلا: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنقوم بتدميره بسهولة تامة".

من جانبه، قال نتنياهو، قبيل مغادرته إلى واشنطن، إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي "جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران"، مضيفا أن هدف بلاده هو "الحفاظ على أمنها وتوسيع دائرة السلام في المنطقة".

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