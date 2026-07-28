البدور: توجه لإضافة 6 مستشفيات لخدمات الصحة الرقمية

خبرني - قال وزير الصحة إبراهيم البدور، الثلاثاء، إن مركز الصحة الرقمية أكمل عامه الأول منذ افتتاحه في 29 تموز 2025، مؤكدا أن الأرقام والإنجازات تعكس أثر استخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي.



وأوضح البدور في تصريحات تلفزيونية للمملكة، أن المرحلة الأولى شملت 5 مستشفيات طرفية، جرى فيها استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات الطبية التي لا تتطلب فحصا سريريا أو تواصلا مباشرا بين الطبيب والمريض، عبر المستشفى الافتراضي.



وأضاف أن خدمة الأشعة أصبحت تربط نحو 19 مستشفى بالمستشفى الرقمي، حيث ترسل جميع الصور إلى المركز ليقوم أخصائيو الأشعة والاستشاريون بإعداد التقارير، مبيناً أنه جرى التعامل مع نحو 45,900 صورة أشعة خلال عام.



وأشار إلى أن خدمة متابعة مرضى غسيل الكلى أسهمت في الإشراف على نحو 55,900 مريض، فيما انعكس تطبيق خدمات العناية الحثيثة (ICU) على تحسين جودة الخدمة الطبية وخفض تحويل المرضى من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات الرئيسية.



وقال البدور إن أثر المركز لم يقتصر على الخدمات الطبية، إذ جرى استكمال المرحلة الأولى في 3 مراكز صحية، مع التوسع في خدمات علاج السكري والغدد الصماء، لافتا إلى افتتاح 11 مركزا جديدا خلال الأشهر المقبلة، بما يتيح للمريض في المناطق البعيدة التواصل مع الطبيب المختص عبر التكنولوجيا.



وأضاف أن خدمات القلب وصور الـ(Echo) أسهمت كذلك في تحسين تقديم الخدمة الطبية في المناطق التي تعاني نقصاً في الأخصائيين.



وفيما يتعلق بإدارة الأدوية، أوضح البدور أن نحو 93% من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية أصبحت محوسبة ومرتبطة بالمستشفى الافتراضي، بما يتيح تتبع الدواء منذ دخوله وحتى تاريخ انتهاء صلاحيته.



وأشار إلى تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني في 11 مركزا صحيا، ما اختصر إجراءات مراجعة المريض، موضحا أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا لتقديم خدمات صحية متميزة.



وأكد البدور أن الوزارة تتجه إلى توسيع خدمات الصحة الرقمية، من خلال زيادة عدد المستشفيات المرتبطة بالمستشفى الافتراضي بإضافة نحو 6 مستشفيات في المرحلة المقبلة.



وأضاف أن التوسع سيشمل العيادات التخصصية، مثل عيادات السكري والقلب والغدد في المناطق الطرفية، بحيث يتمكن المستشار المختص من متابعة المرضى وتقديم العلاج عن بُعد باستخدام التكنولوجيا.



وقال البدور إن الوزارة تتجه إلى تقديم غالبية الخدمات التي يمكن تنفيذها عن بُعد من خلال المستشفى الافتراضي، باستثناء الخدمات التي تتطلب تدخلا مباشرا مثل الجراحات.



وأوضح أن خدمات إدارة الأسرة عبر المستشفى الافتراضي أسهمت في تحديد الأسرة الشاغرة في المستشفيات، ما خفض عدد الحالات المحولة إلى القطاع الخاص من نحو 1200 حالة إلى نحو 420 حالة خلال العام، بنسبة تحسن بلغت نحو 70%.



وأضاف أن تحسين إدارة مخزون الأدوية والأدوات الطبية وفر في مستشفى البشير نحو 3.5 مليون دينار خلال 2025.



وأكد البدور أن استخدام التكنولوجيا وفر السرعة والكفاءة والوفر المالي، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس خلال السنوات المقبلة على جودة الخدمة الطبية والتوفير في مختلف القطاعات.