توغل إسرائيلي وإطلاق نار باتجاه وادي الرقاد في ريف درعا

خبرني - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في أطراف وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية وطريق الوادي.

توغل وإطلاق نار

وقال مراسل "سوريا الآن" في درعا، إن "القوة الإسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسيارة"، مضيفا أنها "أطلقت النار من أسلحة رشاشة باتجاه الأراضي الزراعية وطريق وادي الرقاد".

وتوغلت قوة إسرائيلية، الاثنين، في قرية معرية في ريف درعا الغربي بعدد من الآليات العسكرية، وتوجهت إلى قرية العارضة حيث فتحت الطرقات التي أغلقها الأهالي بالحجارة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة.

في السياق ذاته، أفرجت قوات الاحتلال عن شاب كانت قد اعتقلته في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي أمس الاثنين، وفق "الإخبارية السورية".

وتوغلت قوات الاحتلال أمس في طرنجة، بعدد من الآليات العسكرية محملة بالجنود، حيث داهمت أحد منازل الأهالي وفتشته قبل أن تعتقل شابا من داخل القرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عام ونصف، انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة ‏‏‏‏‏‏‏‏في الجنوب السوري، ‏‏‏‏‏‏‏‏واعتداءاته على الأهالي، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وتجريف ‏‏‏‏‏‏‏‏للأراضي وقصف مدفعي.‏

تقرير لمجلس الأمن

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد خلال زيارته دمشق قبل يومين، أن انتهاكات سيادة الأراضي السورية وسلامتها غير مقبولة، مشددا على أنه: "يجب على إسرائيل التقيد باتفاق عام 1974″، قائلا في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي، إنه سيقدم "تقريرا مفصلا إلى مجلس الأمن في نهاية الشهر الحالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏حول الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا".‏

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد الماضي، في معرض حديثه عن التوغلات الإسرائيلية جنوبي سوريا، إن حكومته تحاول "الوصول إلى اتفاق أمني" عبر "إشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل في اتخاذ سياسة متوازنة تجاه سوريا".



