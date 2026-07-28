وزير الحرب الاسرائيلي: ايران حاولت اغتيال نتنياهو

خبرني - قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يملك معلومات مؤكدة تفيد بأن "إيران تسعى لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وفي وقت سابق، كشف وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أن الطائرات والناقلات الأمريكية تنطلق من إسرائيل لشن هجمات على إيران.

وقال: "الإيرانيون يطلقون النار على كل شيء على الأرض، باستثناء دولة واحدة، وهي إسرائيل، عندما يعلمون أن الطائرات والناقلات الأمريكية تنطلق من هنا لشن هجمات".

أشار كاتس إلى أن الوضع قد يتغير خلال ساعة. وقال في مؤتمر للقناة الرابعة عشرة: "هناك ردع، وهذا لا يعني ما سيحدث غدا، بل يعني كيف سيكون ردنا. لقد أعلنتُ، وأعلن رئيس الوزراء، بأوضح صورة، أنه إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار، فسنهاجم بكل قوتنا. لقد تدربنا مرتين في إيران، ونحن مستعدون للهجوم للمرة الثالثة".