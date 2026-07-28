*
الثلاثاء: 28 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الخارجية القطرية تدين بشدة تجدد الاعتداءات على الأردن

  • 28 تموز 2026
  • 19:50
الخارجية القطرية تدين بشدة تجدد الاعتداءات على الأردن

خبرني - أدانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات التي تستهدف الأردن، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لسيادته وسلامة أراضيه، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي الثلاثاء، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التصعيد، داعية إلى العودة الجادة لمسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها عبر الجهود الدبلوماسية.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع الأردن، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شرطة دبي تحجب 297 موقعا إلكترونيا تروج للمخدرات
شرطة دبي تحجب 297 موقعا إلكترونيا تروج للمخدرات
  • 2026-07-28 20:24
أمريكا تعلن إطلاق أول قوة مهام ثنائية مع الإمارات للذكاء الاصطناعي العسكري
أمريكا تعلن إطلاق أول قوة مهام ثنائية مع الإمارات للذكاء الاصطناعي العسكري
  • 2026-07-28 18:16
الكويت.. تأييد حكم سجن قاتل بائع بقالة سحله بمركبته أثناء فراره
الكويت.. تأييد حكم سجن قاتل بائع بقالة سحله بمركبته أثناء فراره
  • 2026-07-28 13:13
تحالف مصرفي يمنح (السعودية للطاقة) تمويلاً بـ15.8 مليار ريال
تحالف مصرفي يمنح (السعودية للطاقة) تمويلاً بـ15.8 مليار ريال
  • 2026-07-28 13:12
للمرة الأولى في تاريخه.. مركز دبي المالي العالمي يتخطى 10 آلاف شركة
للمرة الأولى في تاريخه.. مركز دبي المالي العالمي يتخطى 10 آلاف شركة
  • 2026-07-28 12:45
رويترز: مقترح عُماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي
رويترز: مقترح عُماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي
  • 2026-07-28 10:37