الخارجية القطرية تدين بشدة تجدد الاعتداءات على الأردن

خبرني - أدانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات التي تستهدف الأردن، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لسيادته وسلامة أراضيه، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي الثلاثاء، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التصعيد، داعية إلى العودة الجادة لمسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها عبر الجهود الدبلوماسية.

وجددت قطر تضامنها الكامل مع الأردن، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.