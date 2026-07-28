رئيس بايرن ميونخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع

خبرني - أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني يان كريستيان دريسن أن ثنائي الفريق، الفرنسي ميكايل أوليسيه والكولومبي لويس دياز، لن يتم بيعهما، حيث أنهما سيساعدان الفريق الألماني على الفوز بكل الألقاب.

وقال دريسن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن أوليسيه سيبقى بالتأكيد مع الفريق، وأنه لا يوجد عرض بشأنه من ريال مدريد.

وتزايدات التكهنات خلال فترة كأس العالم الأخيرة، في ظل تقارير تؤكد أن أوليسيه يريد أن يرحل، وبدا واضحا أنه يريد الالتحاق بزميليه في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي وأوريلين تشواميني في صفوف النادي الإسباني.

وقال مسؤولو بايرن في مناسبات سابقة إن أوليسيه ليس للبيع، فيما قال دريسن: "حتى لو كان هناك عرض، وهو ما لم يحدث، سنظل على موقفنا بالتمسك باللاعب".

وانتقل أوليسيه إلى بايرن ميونيخ في 2024، ويمتد عقده حتى 2029، دون وجود شرط جزائي في عقده، وكان قد انتقل مقابل 55 مليون يورو (63 مليون دولار) من كريستال بالاس الإنجليزي، في حين زادت قيمته السوقية لأكثرمن 3 أضعاف لتصل إلى 170 مليون يورو.

وتألق أوليسيه مع بايرن حيث سجل 32 هدفا وصنع 46 هدفا في 107 مباريات، كما صنع 7 أهداف مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

أما دياز فقد انضم إلى بايرن من ليفربول الإنجليزي، ويمتد عقده هو الآخر حتى 2029، وسجل 26 هدفا، وصنع 19 هدفا، في 51 مباراة.

ويظل دريسن هادئا في مواجهة التكهنات حول وجود عرض سعودي للجناح الكولومبي حيث قال: "لدينا فريق رائع، لنبدأ الموسم ونحرز الأهداف ونرى ما سيحدث في نهايته".

وفاز بايرن بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يأمل دريسن، في إنجاز مشابه لما حدث في 2013 و2020، بتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وقال دريسن: "طموحنا دائما هو الفوز بكل الألقاب، لا يمكن أن نصدق أننا سنفوز بدوري الأبطال كل عام، لكن يجب أن يكون لدينا الطموح".

وتزداد الضغوط بشأن تمديد عقد المهاجم المتألق هاري كين، والذي تنتهي سنوات عقده الأربعة هذا الموسم، بينما يرغب بايرن بشدة في تجديد تعاقده.

وقال دريسن متحدثا عن كين "33 عاماً": "أعتقد أن هناك رغبة قوية من الطرفين، والآن نحتاج لأن نتأكد من أن هذه الرغبة القوية تصل إلى نقطة التقاء