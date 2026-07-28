أي أثر لوضع الطيران على تسريع عملية شحن الهاتف؟

خبرني - يلجأ كثير من مستخدمي الهواتف الذكية إلى تفعيل وضع الطيران أثناء شحن أجهزتهم اعتقادًا بأنه يختصر وقت الشحن بشكل ملحوظ، خاصة عند الحاجة إلى شحن البطارية بسرعة قبل الخروج من المنزل.

وبينما تؤكد تقارير تقنية أن هذه الحيلة تحقق بالفعل فرقًا في سرعة الشحن، فإن الخبراء يرون أن تأثيرها يبقى محدودًا في معظم الحالات، ولا يُعد الحل الأكثر فاعلية لتسريع عملية الشحن.

لماذا يساعد وضع الطيران؟

عند تشغيل وضع الطيران، يتوقف الهاتف عن استخدام الاتصالات اللاسلكية مثل شبكة الهاتف المحمول وبيانات الإنترنت، كما تُعطل غالبًا خدمات واي فاي وبلوتوث ما لم يقم المستخدم بتفعيلها يدويًا.

ويؤدي ذلك إلى تقليل استهلاك الطاقة، لأن الجهاز يتوقف عن البحث المستمر عن الشبكات أو استقبال الإشعارات وإجراء عمليات المزامنة في الخلفية.

ونتيجة انخفاض استهلاك الطاقة أثناء الشحن، يمكن للبطارية أن تستقبل قدرًا أكبر من الطاقة القادمة من الشاحن، ما يسهم في تقليل مدة الشحن بنسبة بسيطة تختلف من جهاز إلى آخر.

الفارق ليس كبيرًا

رغم صحة الفكرة من الناحية التقنية، فإن التجارب تشير إلى أن التحسن في سرعة الشحن غالبًا ما يكون محدودًا، خصوصًا مع الهواتف الحديثة التي تدعم تقنيات الشحن السريع.

ففي الظروف العادية، قد لا يتجاوز الفرق بضع دقائق، وهو ما يجعل استخدام وضع الطيران أقل تأثيرًا مما يعتقده كثير من المستخدمين.

ويصبح تأثير وضع الطيران أكثر وضوحًا عندما يكون الهاتف في منطقة ضعيفة التغطية، حيث يستهلك الجهاز طاقة إضافية في محاولة الاتصال بالشبكة.

وفي هذه الحالة، قد يساعد تعطيل الاتصالات اللاسلكية على تقليل استهلاك الطاقة وتسريع الشحن بشكل أفضل نسبيًا.

وسائل أكثر فاعلية

يشير خبراء التقنية إلى أن هناك خطوات أكثر تأثيرًا من تفعيل وضع الطيران، مثل استخدام الشاحن الأصلي أو شاحن يدعم القدرة المناسبة للهاتف، وإيقاف تشغيل الشاشة أو تقليل استخدامها أثناء الشحن، بالإضافة إلى تجنب تشغيل التطبيقات الثقيلة أو ممارسة الألعاب، لأن هذه الأنشطة تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة وتؤخر امتلاء البطارية.

كما يُنصح بالحفاظ على درجة حرارة الهاتف ضمن المعدلات الطبيعية، إذ تؤدي الحرارة المرتفعة إلى إبطاء سرعة الشحن لحماية البطارية.

ويؤكد الخبراء أن تشغيل وضع الطيران أثناء شحن الهاتف يمكن أن يسهم بالفعل في تسريع عملية الشحن، لكنه ليس حلًا سحريًا؛ ففي أغلب الحالات، يظل تأثيره محدودًا مقارنة بعوامل أخرى مثل نوع الشاحن وتقنية الشحن التي يدعمها الهاتف، ودرجة حرارة الجهاز، وطبيعة استخدامه أثناء الشحن.

لذلك، قد يكون وضع الطيران خيارًا مناسبًا في الحالات الطارئة، لكنه ليس الوسيلة الأكثر فاعلية للحصول على أسرع وقت شحن ممكن.