كم فنجان قهوة تحتاج لإنقاذ كبدك من السرطان والتلف؟

خبرني - كشفت دراسة حديثة تتبعت نحو 355 ألف شخص في المملكة المتحدة على مدى 13 عاماً أن تناول القهوة بانتظام يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد، مشيرة إلى أن المعدل الأمثل يتراوح بين 3 و5 أكواب يومياً.

وأوضح الباحثون أن القهوة تلعب دوراً حيوياً في الوقاية من "مرض الكبد الدهني"، الذي يُعد أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم؛ حيث تمنع المكونات الفعالة في القهوة تراكم الدهون التي تؤدي إلى التهاب الكبد وتندب أنسجته.

وعزا الأطباء هذه الفوائد إلى مادة الكافيين، إضافة إلى أكثر من 100 مركب نباتي مضاد للأكسدة تساهم في حماية الخلايا وتخفيف التهابات الجهاز الهضمي والأمعاء.

كما أظهرت النتائج أن القهوة الخالية من الكافيين توفر أيضاً درجات معينة من الحماية بفضل مضادات الأكسدة تلك.

وعن أفضل الطرق للاستفادة، يوصي الخبراء بتناول القهوة المفلترة أو السريعة بدلاً من المشروبات الغنية بالسكر والمبيضات كالفرابوتشينو التي قد تلغي الفوائد الصحية.

وينصح الدكتور هيونسيوك كيم، قائد الدراسة، بعدم تجاوز 5 أكواب يومياً لتجنب الآثار الجانبية للكافيين مثل التوتر والأرق، مع الحرص على الاعتدال في إضافة السكر.