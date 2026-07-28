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الاردن .. الملازم ثاني زياد المداهنة يسجل موقفا بطوليا

  • 28 تموز 2026
  • 19:27
الاردن الملازم ثاني زياد المداهنة يسجل موقفا بطوليا

خبرني - تمكن ضابط أمن عام من إنقاذ طفلين بقيا داخل مركبة تحركت بشكل مفاجئ نحو منحدر خطير في محافظة عجلون نتيجة عدم تثبيت مكبح التوقف.

واندفعت المركبة من ساحة الترخيص نحو منحدر وعر، إلا أن سرعة استجابة الملازم ثاني زياد المداهنة وعدد من مرتبات الأمن العام مكنتهم من اللحاق بها.

وتمكن الفريق الأمني من إخراج الطفلين بسرعة وتقديم الإسعافات الأولية لهما، حيث اقتصرت الإصابات على جروح طفيفة وحالة صحية عامة مطمئنة.

وعكس هذا الموقف كفاءة كوادر مديرية الأمن العام وجاهزيتها العالية للتعامل مع الطوارئ وحماية الأرواح بكل تفان وإخلاص.
 

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