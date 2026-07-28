ماذا يحدث لجسمك أثناء الطيران؟.. تأثيرات مفاجئة يكشفها الخبراء

خبرني - السفر على ارتفاع 30 ألف قدم (ما يعادل 9 إلى 10 كم تقريبا) ليس حالة طبيعية للإنسان، لذا فإن ظهور آثار جانبية متعددة أثناء الطيران أمر متوقع تماما، وفقا لما أكده خبراء الصحة.

ويعود السبب الرئيسي لهذه التأثيرات، بحسب البروفيسور آدم تايلور، خبير التشريح السريري في جامعة لانكستر، إلى "ضغط المقصورة" الذي يختلف عن الضغط على سطح الأرض، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص في الأجهزة التي تحتوي على الهواء، مثل الجهازين الهضمي والتنفسي، لا سيما لدى الركاب الذين يعانون من أمراض مزمنة.

كما تلعب الرطوبة المنخفضة داخل مقصورة الطائرة دورا مهما في استجابة الجسم لهذا التغير البيئي الكبير

وفيما يلي أبرز الآثار الجانبية للسفر بالطائرة:

الإغماء

يمثل الإغماء نحو ثلث الحالات الطبية الطارئة التي تحدث على متن الطائرات، وفقا للبروفيسور تايلور.

وأوضح الطبيب العام الدكتور روجر هندرسون أن انخفاض مستويات الأكسجين، إلى جانب الجفاف والجلوس لفترات طويلة، قد يسبب شعورا بالتعب غير المعتاد، وفي بعض الحالات قد ينخفض ضغط الدم بشكل مؤقت، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو القلق، أو عند الوقوف المفاجئ بعد فترة طويلة من الجلوس، ما قد يؤدي إلى الدوخة أو حتى الإغماء في الحالات الشديدة.

وينصح الطبيب بشرب كميات كافية من الماء قبل الرحلة وخلالها، وتجنب الكحول، مؤكدا أن معظم هذه الأعراض تكون مؤقتة وتختفي بعد الهبوط، وأن بعض الإجراءات البسيطة قد تجعل الرحلة أكثر راحة.

تغير حاسة التذوق

يشير الدكتور هندرسون إلى أن شعور الكثيرين بأن الطعام يفقد مذاقه على متن الطائرة ليس مجرد وهم، بل نتيجة طبيعية للهواء الجاف داخل المقصورة، الذي يقلل رطوبة الأنف والفم، ما يؤثر في عمل براعم التذوق وحاسة الشم الضرورية للاستمتاع بالنكهات.

وتتأثر النكهات الحلوة والمالحة بشكل خاص، بينما تبقى النكهات المالحة ونكهة "الأومامي" (الطعم اللذيذ أو المستساغ) أقل تأثرا.

الانتفاخ أثناء الطيران

توضح الدكتورة ميغان روسي أن الشعور بالانتفاخ خلال الرحلات الجوية له تفسير علمي، إذ يؤدي انخفاض الضغط الجوي داخل المقصورة مع ارتفاع الطائرة إلى تمدد الهواء الموجود في الأمعاء، وهي الظاهرة نفسها التي تجعل زجاجات المياه وأكياس رقائق البطاطس تنتفخ بعد الإقلاع.

ولتجنب ذلك، تنصح روسي بتجنب تناول وجبات كبيرة في يوم السفر، وتقسيم الطعام إلى خمس أو ست وجبات صغيرة، مع شرب كمية كافية من الماء، والمضغ ببطء، وتجنب الأطعمة الثقيلة والدسمة.

طنين الأذن

تعد آلام الأذن والشعور بالضغط والطنين من الأعراض الشائعة أثناء الإقلاع والهبوط، نتيجة التغيرات السريعة في الارتفاع.

وأوضح الدكتور هندرسون أن قناة استاكيوس تساعد عادة على موازنة الضغط بين الأذن الوسطى والبيئة الخارجية، لكنها قد لا تتكيف بالسرعة الكافية، خصوصا لدى المصابين بالزكام أو الحساسية أو احتقان الجيوب الأنفية، ما يسبب الشعور بعدم الراحة أو ضعف السمع أو الألم.

ولتخفيف هذه الأعراض، ينصح بالبلع أو التثاؤب أو مص الحلوى أثناء تغير الارتفاع.

جفاف الجلد والشفاه والعينين

بسبب انخفاض الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى أقل من 20%، وهي نسبة أقل بكثير من معظم البيئات الداخلية، يفقد الجلد والشفاه والعينان الرطوبة بسرعة، ما يؤدي إلى الجفاف والشعور بالتهيج.

وينصح الدكتور هندرسون بالإكثار من شرب الماء، واستخدام مرطب للبشرة قبل الرحلة وبعدها، وتقليل تناول الكحول للحد من هذه التأثيرات.

تورم الكاحلين

يعد تورم الكاحلين من الآثار الجسدية الشائعة للسفر الجوي، إذ توضح الدكتورة عاصمة حنيف، الطبيبة العامة في هيئة الصحة البريطانية، أن الجلوس لفترات طويلة يقلل تدفق الدم إلى الساقين، ما يؤدي إلى احتباس السوائل وظهور التورم.

وللوقاية من ذلك، تنصح بالحركة المنتظمة أثناء الرحلة، وتحريك القدمين وتدوير الكاحلين بين الحين والآخر.

وحذرت حنيف من أن تورم ساق واحدة فقط، خاصة إذا ترافق مع ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، يستدعي تدخلا طبيا عاجلا، لأنه قد يشير إلى وجود جلطة دموية.