خبرني - استقبل وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الثلاثاء، في مقر الوزارة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، رانيا المشاط.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على الاقتصادات الإقليمية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومنظمة "إسكوا".

كما ناقش الطرفان سبل توسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي، لاسيما في مجالات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لوزارة المالية، بما يعزز كفاءة إعداد وتحليل السياسات الاقتصادية والمالية، ويدعم عملية صنع القرار، ويسهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد الوزير الشبلي أهمية الشراكة القائمة مع منظمة "إسكوا"، والدور الذي تضطلع به في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيدا بما تقدمه من خبرات فنية وبرامج متخصصة تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز القدرات المؤسسية.

من جانبها، أكدت المشاط حرص "إسكوا" على مواصلة التعاون مع الحكومة الأردنية، وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني وبناء القدرات، بما ينسجم مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية