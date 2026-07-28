طبيب روسي يحذّر من تجاهل بعض حالات الصداع

خبرني - حذّر الطبيب الروسي، أرتيوم تولماتشيف من أن تجاهل بعض أنواع الصداع قد يسبب عواقب صحية خطيرة.

وقال الطبيب في مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو" الروسية:"يجب الانتباه لبعض حالات الصداع فقد تكون مؤشرا لسكتة دماغية أو ورم أو التهابات في الدماغ.. تقييم طبيعة الألم له أهمية قصوى، سواء كان الألم ضاغطا أو نابضا أو مفرطا في التمدد، وكذلك موقع الألم وتوقيت ظهوره وارتباطه بتناول الأدوية".

وأضاف:"هناك مؤشرات تستدعي طلب الإسعاف فورا في بعض الحالات، وهي عندما يصاب الشخص بصداع مفاجئ شديد لأول مرة، أو صداع يعقب إصابة في الرأس، أو ظهور أعراض عصبية مصاحبة كازدواجية الرؤية، أو تنميل في الوجه أو الأطراف، أو اضطرابات في النطق، أو ضعف عضلي في اليدين أو الساقين".

وتطرق الطبيب بشكل خاص إلى ما يعرف بـ "صداع التوتر"، وهو أكثر أنواع الصداع شيوعا، والذي يصفه المرضى بأنه شعور بالضغط الشديد وكأن جسما صلبا يضغط على جانبي الرأس، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصداع ينشأ نتيجة التوتر أو الإجهاد العضلي المطوّل، مؤكدا على ضرورة معالجة أسبابه كونه يقلل من جودة الحياة وقد يتحول مع الوقت إلى صداع مزمن.

وكانت الدكتورة ناتاليا كاديموفا، أخصائية طب الأعصاب في روسيا قد حذّرت مؤخرا أيضا من أن الصداع الذي يصحبه تشوه في الوجه، أو اضطراب في الكلام، أو الصداع الذي لا يتأثر بالمسكنات والأدوية، قد يكون مؤشرا على جلطة دماغية، وفي حال ظهور هذه الأعراض يجب على المريض طلب الإسعاف فورا.