أبل تطلق تحديث iOS 26.6.. إصلاح 75 ثغرة أمنية في هواتف آيفون

خبرني - أطلقت أبل تحديث iOS 26.6 لهواتف آيفون، في إصدار يركز بالكامل على تعزيز الأمان وتحسين استقرار النظام، عبر إصلاح أكثر من 75 ثغرة أمنية كان من الممكن أن تستغل للوصول إلى بيانات المستخدمين أو رفع صلاحيات التطبيقات داخل النظام.

ويأتي التحديث بعد أسابيع قليلة من إصدار iOS 26.5.2، في إطار مواصلة الشركة تعزيز منظومة الحماية الرقمية قبل إطلاق نظام iOS 27 المرتقب خلال خريف 2026.

أبرز إصلاحات تحديث iOS 26.6

يتضمن التحديث معالجة 14 ثغرة في نواة النظام (Kernel)، وهي من أخطر نقاط الضعف داخل نظام التشغيل، إذ كانت بعض هذه الثغرات تسمح للتطبيقات بالتسبب في تعطل النظام أو الوصول إلى بيانات حساسة أو تنفيذ عمليات داخل ذاكرة النواة.

وأكدت أبل أنها عالجت هذه المشكلات عبر تحسين إدارة الذاكرة، وتعزيز آليات التحقق البرمجية، وتقوية إدارة حالات النظام لمنع أي استغلال مستقبلي.

Siri وApp Store ضمن قائمة التحسينات الأمنية

شمل التحديث أيضًا إصلاحات أمنية لعدد من خدمات أبل الأساسية، أبرزها تعزيز حماية Siri لمنع التطبيقات من كشف معلومات خاصة بالمستخدم إلى جانب إصلاح ثغرات في iPhone Mirroring تمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات.

وشمل التحديث تحسين أمان Game Center لمنع التطبيقات من الوصول إلى معلومات المستخدم وتعزيز حماية App Store وFrontBoard عبر تحسين التحقق من الاتصالات الآمنة باستخدام بروتوكول HTTPS إلى جانب سد ثغرات في Managed Configuration وWorkoutKit لمنع تسرب البيانات وحماية أكبر لجهات الاتصال.

حصل تطبيق Contacts على 3 إصلاحات أمنية تمنع استغلال بطاقات الاتصال المعدلة بطريقة خبيثة لتسريب بيانات المستخدم، كما أضافت أبل آليات تحقق جديدة تمنع أي تطبيق من إضافة جهات اتصال إلى الهاتف دون الحصول على موافقة المستخدم.

منع الحصول على صلاحيات Root

ركز iOS 26.6 أيضًا على إغلاق عدد من الثغرات التي قد تمنح التطبيقات صلاحيات Root أو الوصول إلى أجزاء محمية من النظام.

وشملت الإصلاحات:

معالجة ثغرات في MediaRemote.

حماية ملفات النظام داخل Apple Books.

إصلاحات في DriverKit وWi-Fi لمنع استغلال الأجهزة عند الوصول الفعلي إليها.

سد ثغرات في Game Center ومكتبة libc لمنع تجاوز بيئة الحماية (Sandbox).

تحسينات أمنية في متصفح سفاري

يتضمن التحديث 8 إصلاحات أمنية لمحرك WebKit الذي يعتمد عليه متصفح Safari.

أبرز التحسينات

منع المواقع الإلكترونية من معرفة الروابط التي سبق للمستخدم زيارتها.

معالجة ثغرات تسمح بتزوير عناصر داخل صفحات الويب.

الحماية من هجمات حجب الخدمة (DoS).

إصلاح أعطال كانت تؤدي إلى توقف متصفح سفاري.

سد ثغرات في مكونات أخرى مثل mDNSResponder وHeimdal.

هل يضيف iOS 26.6 مزايا جديدة؟

لا يقدم التحديث مزايا استخدام جديدة، إذ يركز بالكامل على إصلاح الأخطاء وتحسين الاستقرار وتعزيز الأمان.

كما يتضمن تحسينات داخلية لمحرك البحث Spotlight، تمهيدًا لانتقال أكثر سلاسة إلى نظام iOS 27 المتوقع إطلاقه مع الجيل الجديد من هواتف آيفون.

هل يؤثر التحديث على البطارية؟

لم تعلن أبل عن أي تحسينات مباشرة في عمر البطارية ضمن iOS 26.6 لكن قد يلاحظ بعض المستخدمين تحسنًا في استهلاك الطاقة إذا كانت أجهزتهم تعاني سابقًا من أخطاء برمجية أثرت في أداء البطارية، وهو تأثير غير مضمون ويختلف من جهاز لآخر.

لماذا تنصح أبل بتثبيت iOS 26.6؟

رغم تأكيد أبل أنها لم ترصد استغلال الثغرات التي يعالجها التحديث في هجمات فعلية حتى الآن، فإن الشركة توصي جميع المستخدمين بتثبيت iOS 26.6 في أقرب وقت، لأنه يوفر طبقة حماية إضافية ضد عشرات نقاط الضعف التي قد يستغلها المهاجمون مستقبلًا.

ويشمل التحديث أيضًا تحسينات أمنية لمكونات مثل Apple Neural Engine وWebRTC وAuthKit وProRes، ما يجعله من أهم التحديثات الأمنية التي أطلقتها أبل خلال عام 2026.

كيفية تحديث آيفون إلى iOS 26.6

يمكن تثبيت التحديث من خلال الخطوات التالية: