الاردن ... أهالي أم القطين يصرخون عطشا: أشهر بلا مياه وشكاوى دون استجابة

خبرني – يواصل أهالي قضاء أم القطين شرقي محافظة المفرق معاناتهم مع انقطاع مياه الشرب منذ أشهر، في ظل غياب حلول تنهي الأزمة التي أثقلت كاهل السكان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واعتمادهم على شراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة.

وأكد عدد من المواطنين لموقع خبرني، أن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ أشهر، رغم تقديم شكاوى ومراجعات متكررة إلى شركة مياه اليرموك وسلطة المياه ووزارة المياه، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة أو حلول عملية تعيد ضخ المياه إلى القرية.

وأشاروا إلى أن استمرار الأزمة أجبر العديد من الأسر على تحمل أعباء مالية إضافية لتأمين احتياجاتها اليومية من المياه، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة الخلل وضمان وصول المياه بشكل منتظم.

ودعا الأهالي وزارة المياه والري وسلطة مياه اليرموك إلى التحرك الفوري لإنهاء معاناتهم، مؤكدين أن الحصول على مياه الشرب حق أساسي لا يحتمل المزيد من التأخير، خصوصًا في ظل الظروف المناخية الحالية.

وطالب السكان عبر موقع خبرني، ببيان رسمي يوضح أسباب الانقطاع الممتد، والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لإعادة ضخ المياه ووضع حد لمعاناة استمرت لأشهر.