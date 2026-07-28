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ممثل أمريكي يُهاجم نتنياهو: ستُذكر دائمًا كقاتل مختل

  • 28 تموز 2026
  • 18:59
ممثل أمريكي يُهاجم نتنياهو ستُذكر دائمًا كقاتل مختل

خبرني - هاجم الممثل الأمريكي مارك روفالو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب ترحيبه بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، واصفًا إياه بأنه "قاتل مختل".

وقال روفالو في تدوينة على منصة "إكس" الاثنين: إن "إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لن تمحو جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".

وأضاف "لن تفلت من العدالة، ولن تتمكن من تغيير التاريخ. أنت قاتل مختل يا بنيامين نتنياهو، وهكذا سيذكرك التاريخ دائمًا".

والجمعة، أعفت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية تحقيق بحقه بشأن مزاعم "تحرش جنسي".

وتواجه المحكمة الدولية ضغوطًا أمريكية وإسرائيلية متصاعدة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. 

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